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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и гололедица

05:23, 26.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и гололедица
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 26 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -4... +1 градус. В Казани — от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -1°С до -4°С.

Общество Татарстан
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