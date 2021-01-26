Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и гололедица

Во вторник, 26 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -4... +1 градус. В Казани — от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -1°С до -4°С.

