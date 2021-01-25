На онлайн-платформах для школьников появятся три предмета на татарском языке

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На онлайн-платформах для школьников появятся три предмета на татарском языке. Об этом сообщила начальник управления национального образования Министерства

образования и науки РТ Лилия Ахметзянова на пресс-конференции, посвященной месячнику Международного дня родных языков в рамках Года родных языков и народного единства в 2021 году в Республике Татарстан.



По ее словам, вопрос создания платформы возник во время пандемии, и министерство рассматривало два варианта — создания своей платформы или внедрение языков в существующие. Сейчас идет работа с проектами «ЯКласс», «Открытая школа», «Учи.ру», «СберКласс». Планируется, что до 1 сентября на них появится три предмета — родной татарский язык, родная татарская литература и татарский как государственный язык.

При этом в «Открытой школе», как говорит Ахметзяновой, немного контента на татарском уже можно найти.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появятся новые учебники татарского языка для начальных классов.

Радиф Кашапов