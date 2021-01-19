Перевозчики Казани просят сообщать, на каких остановках образовалась наледь

Фото: Максим Платонов (архив)

Перевозчики Казани обратились к коммунальщикам с просьбой очистить автобусные остановки от наледи. Пассажиры получают травмы, падая перед автобусами.

Как рассказали в ассоциации транспортных предприятий, один такой случай произошел сегодня, в семь утра, на остановке «Болотникова». Пассажирка вышла из автобуса и поскользнулась. Экипаж автобуса вызвал скорую помощь.

Перевозчики отмечают, что наледь образовалась на большинстве остановок города. Автобусы не могут подъехать к остановке как положено, а пассажиры рискуют получить травмы. При этом ожидается новый снегопад, который скроет под собой наледь, и участок станет еще опаснее.

«Ассоциация АТП РТ вместе с водителями казанских автобусов вчера начала составлять список проблемных остановок и автобусных полос (откуда не вывезен снег). Сегодня список дополнили с учетом поступившей информации от пассажиров», — рассказал председатель ассоциации АТП Сергей Темляков.

Информация от пассажиров принимается на почту atprt2019@yandex.ru. Сейчас в базе «проблемных» числятся остановка метро «Северный вокзал», Гаврилова, ж/м Северный, ж/м Борисоглебское, остановки от метро «Авиастроительная» до «Дементьева», «Академика Глушко», «Право-Булачная» и другие.



Ранее ассоциация АТП РТ просила казанцев помочь составить список улиц и остановок, не очищенных от снега.



Ольга Плешкова