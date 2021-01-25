Татарстан потратит более 120 млн рублей на ремонт лесничеств и ветеринарных объединений

Татарстан потратит 120,4 млн рублей на ремонт лесничеств, зданий сельского хозяйства и ветеринарных объединений. Тендер опубликовало на сайте госзакупок Главное инвестиционное строительство Татарстана. На эти деньги будут выполняться строительно-монтажные и иные работы по капремонту, в том числе установка и монтаж оборудования.



Ремонт будет осуществляться в 2021 году в 12 зданиях подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, в 13 зданиях управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ и в 28 зданиях лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ.

Ранее сообщалось, что Минцифры направит 2 млрд рублей на интернет для соцучреждений в Татарстане.