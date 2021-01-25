В Казани утро снова началось с сильных пробок

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Утро в Казани снова началось с сильных пробок. Пробки колеблются от 7 до 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Авария произошла на пересечении проспекта Ибрагимова с ул. Черноморской (рядом с ул. Декабристов). Еще авария на пересечении ул. Пугачевской с ул. Товарищеской. Аварии на ул. Рихарда Зорге и ул. Дубравной. Еще три аварии произошли на выезде с ул. Аграрной на проспект Победы, на самой ул. Аграрной и на Мамадышском тракте. Движение на этих участках дороги затруднено.

Заторы наблюдаются на ул. Танковой, ул. Даурской, ул. Нурсултана Назарбаева и ул. Ботанической, ул. Карла Маркса, на Оренбургском тракте, а еще на ул. Восстания, ул. Шамиля Усманова, ул. Декабристов, ул. Васильченко.

Фото: pixabay.com

Утром 21 января сообщалось о пробках в 9 баллов.

Маргарита Головатенко