День Снеговика, уборка снега в Елабуге: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 24 января

Глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров отметил День Снеговика. Он поделился в своем Instagram видео процесса создания снежной фигуры.

В Елабуге ликвидируют последствия снегопада. «Проезжая часть на проспектах Нефтяников, Мира, улице Строителей убрана, произведена подсыпка песчано-соляной смесью», — отчитался о работе дорожников перед подписчиками в Instagram глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин в своем Instagram поделился фотографией с главным специалистом Совета района Резедой Сиразеевой и поздравил ее с днем рождения.

Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин поделился с подписчиками в Instagram фотографией зимнего пейзажа. «Хәерле иртә! Доброе утро!», — подписал он публикацию.

Татьяна Демина