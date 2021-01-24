Ученые нашли различия в протекании коронавируса у представителей разных рас

Фото: Олег Тихонов (архив)

Британские ученые выяснили, что коронавирус непропорционально влияет на представителей разных этнических групп: вероятность летального исхода у пациентов азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у лиц со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше.

Также в исследовании Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust отмечается, что азиаты в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и подключались к ИВЛ-аппаратам по сравнению с лицами со светлой кожей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего ученые проанализировали течение болезни у 1 737 пациентов с COVID-19 в возрасте старше 16 лет, госпитализированных с 1 января по 13 мая прошлого года, передает «РИА Новости».

Ранее ученые выяснили, чем коронавирус опасен для человеческих эмбрионов.



Татьяна Демина