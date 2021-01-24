В МВД рассказали подробности ДТП под Казанью

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД Татарстана рассказали подробности аварии на трассе М7 под Казанью. По счастью, никто не пострадал при столкновении Lada Kalina и двух грузовиков Mercedes.

В воскресенье утром, около 10:31 (мск), на 823-км трассы М-7 водитель Lada Kalina врезался в автовоз Mercedes. После этого ехавшая сзади фура Mercedes врезалась в автовоз.

По данным полицейских, никто не пострадал и не погиб.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео последствия аварии под Казанью. На трассе М7 скопились несколько грузовиков.