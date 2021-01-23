Казань лидирует по темпам роста цен на квартиры в новостройках

Казань стала лидером среди крупных российских городов по темпам роста цен на жилье в новостройках. Средняя цена 1 кв. м поднялась сразу на 21,6%.

«На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей», — приводит ТАСС слова руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Далее следуют Санкт-Петербург, где рост составил 21,5%, и Челябинск, в котором один «квадрат» вырос в цене почти на 21%.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар (+20,2%), а также Волгоград (+17,4%). Далее следуют Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4), Екатеринбург (9%), Москва (7,4%), Красноярск (5,7%).

В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75,5 тыс. рублей.

Ранее аналитики Avito подсчитали, что в 2020 году в Казани спрос на вторичное жилье вырос на 44% по сравнению с 2019 годом.

