В Казани спрос на вторичное жилье вырос на 44%

В 2020 году в Казани спрос на вторичное жилье вырос на 44% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 7%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».



В целом по России спрос на «вторичку» превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35%, несмотря на повышение цен и экономическую нестабильность. Снижение востребованности вторичной недвижимости по стране во II квартале (-22% к I кварталу) компенсировалось ростом спроса на нее в течение последующего III квартала (+57% ко II кварталу). При этом цены в течение года стабильно росли — в IV квартале 2020 года к IV кварталу 2019 года их динамика составила +8%.

Ранее аналитики рассказали о ценах на жилье в разных районах Казани.