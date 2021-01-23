В Казани сняли на видео драку на дороге из-за ДТП

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В Казани на пересечении улиц Декабристов и Восстания столкнулись две иномарки. Небольшое ДТП привело к конфликту, который быстро перерос в драку между водителями.

Видео инцидента снял видеорегистратор состоящей позади машины.

На ролике можно увидеть, как нервы одного из автомобилистов в пробке не выдерживают и он врезается в другую машину, пытаясь вклиниться между теми, кто не пропускает его. Водитель Renault тут же выскакивает, но в итоге становится скорее жертвой.

С начала 2021 года в Казани произошло 18 аварий с участием граждан старше 60 лет, в которых различные травмы получили 22 человека.

