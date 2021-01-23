В Москве на свадьбе застрелили жениха и его брата
В Новой Москве на свадьбе неизвестный застрелил жениха и его брата. Полиция объявила план «Перехват».
«По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
По данным источника, причиной случившегося стал бытовой конфликт.
На место прибыли сотрудники Следственного комитета. В городе был введен план «Перехват».Происшествия
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