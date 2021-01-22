Сертификат о вакцинации и фестиваль хоккея: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 января

Глава Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов пригласил жителей и гостей района на фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Он стартует завтра, в 10:00, на открытом катке Каратунской школы.

Глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин получил сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 на сайте госуслуг.

Руководитель Елабужского района РТ Рустем Нуриев побывал сегодня в Яковлевском сельском поселении. Им было принято решение о проведении ремонта в местной школе и обустройстве парка.

Руководитель Кукморского района РТ Сергей Димитриев выложил фото с совещания отдела МВД России по району.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился фото животных — собак Мони и Геры.