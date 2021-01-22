«Интерфакс»: в Татарстане на нефтяном предприятии произошел взрыв

В Татарстане в селе Большое Нуркеево (Сармановский район) на нефтяном предприятии произошел взрыв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом: «Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв».

По данным источника, погибли два человека, один получил ранения.

Татьяна Демина