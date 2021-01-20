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В Европарламенте потребовали остановить «Северный поток — 2» из-за Навального

22:44, 20.01.2021
В Европарламенте потребовали остановить «Северный поток — 2» из-за Навального
Фото: gazprom.ru

Европарламент потребует от ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Speigel со ссылкой на проект резолюции.

Документ ожидается рассмотреть уже завтра. Его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что остановка строительства — «самый мощный аргумент». «Простых призывов к России не хватает», — заявил он.

Фото: instagram.com/navalny

Санкции могут быть направлены против «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте» Навального», а также ответственных за «нападения» на оппозицию, российских олигархов, «членов близкого круга» Владимира Путина, а также «медиапропагандистов». Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов там.

Вчера США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в завершении строительства трубопровода «Северного потока — 2», а также владеющей им компании «КВТ-Рус».

18 января Навального арестовали на 30 суток. 17 января он прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления.

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