«Спартак» объявил о переходе Кокорина в итальянскую «Фиорентину»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Футболисту осталось пройти медицинский осмотр, после чего с игроком будет подписан контракт сроком на 3,5 года.
«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» летом прошлого года после назначения Шамиля Газизова гендиректором клуба. В конце декабря функционер был уволен со своего поста.
В «Спартаке» Кокорин провел 8 матчей и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать футболиста «Фиорентине» за 5 млн евро.СпортФутбол
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