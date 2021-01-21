«Спартак» объявил о переходе Кокорина в итальянскую «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Футболисту осталось пройти медицинский осмотр, после чего с игроком будет подписан контракт сроком на 3,5 года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» летом прошлого года после назначения Шамиля Газизова гендиректором клуба. В конце декабря функционер был уволен со своего поста.

В «Спартаке» Кокорин провел 8 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать футболиста «Фиорентине» за 5 млн евро.