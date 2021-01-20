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«Спартак» готов продать Кокорина в «Фиорентину» за 5 млн евро

14:12, 20.01.2021 1
«Спартак» готов продать Кокорина в «Фиорентину» за 5 млн евро
Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может стать игроком итальянской «Фиорентины». Стороны уже достигли принципиального согласия.

Информацию об интересе к игроку со стороны «Фиорентины» подтвердили в пресс-службе московского клуба. По некоторым данным, «Спартак» желает получить за нападающего 5 млн евро. Клубы ждут окончательного ответа Кокорина.

Фото: spartak.com

В случае перехода в Италию россиянин будет получать меньшую зарплату. В «Спартаке» нападающий получает 3 млн евро в год, а «Фиорентина» предлагает около €1,7 миллиона.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» летом прошлого года после назначения Шамиля Газизова гендиректором клуба. В конце декабря функционер был уволен со своего поста.

В «Спартаке» Кокорин провел 8 матчей и забил 2 гола.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    Фиорентина рассмотрев предложение спартака выдвинула своё " 5 рублей на все время"
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