В Советском районе Казани в новом учебном году откроется одна из самых больших школ в городе
В Казани в новом учебном году откроется одна из самых больших школ в городе — на 1501 место. Она расположена на проезде Юнуса Ахметзянова в жилом комплексе «Арт Сити».
Здесь построили два больших бассейна и два спортзала с тренажерами. На территории, прилегающей к школе, появятся игровые площадки для командных видов спорта: хоккея, волейбола, баскетбола, футбола.
Обеденный зал столовой может вместить в себя 530 человек. На третьем этаже школы располагается актовый зал на 780 мест.
На первом этаже школы расположились вестибюли с гардеробами, учебные кабинеты для учащихся младших классов, столовая, помещения медицинского назначения. На втором и третьем этажах, помимо предметных учебных кабинетов, есть школьная библиотека и кабинеты администрации.
Строительство школы началось в декабре 2019 года по федеральной целевой программе «Жилище». Предполагается, что обучение в ней будет проходить в одну смену. Общая площадь трехэтажного здания — 29299,26 кв. м. Сейчас на объекте работают 47 человек. Они занимаются уборкой и покраской здания, сообщается на сайте мэрии Казани.
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