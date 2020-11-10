В Приволжском районе Казани частично отключат воду
В Приволжском районе Казани послезавтра, 12 ноября, частично отключат воду.
С 9:00 12 ноября до 6:00 13 ноября воды не будет по следующим адресам:
- ул. Братьев Касимовых, 25, 25 (корпус1), 37, 38, 40, 40б, 41, 41б, 41 (к.1), 45а, 45б, 47, 47/1, 48, 50, 56, 48а, 48б,
- ул. Рихарда Зорге, 35, 37, 41
Отключение воды связано с работами по подключению водопроводов, сообщили в мэрии Казани.
Сегодня воду отключили в некоторых домах Вахитовского района.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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