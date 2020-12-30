Антипрививочников в Татарстане призвали «черпать знания не из желтой прессы, а из научных публикаций».

В Минздраве Татарстана не стали комментировать антипрививочное движение. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, вакцинация носит добровольный характер

«Посмотрите и интервью, и статьи на предмет побочных действий, осложнений и так далее. Вы увидите, что для населения это безопасно, поэтому вакцина и получила доступ на рынок», — сказал Жаворонков.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора РТ Любови Авдониной, движение антипрививочников не несет доказанных данных о том, что прививки неэффективны.

«Эффективность вакцинации доказана временем, а не каким-то движением, которое то возникает, то затухает. В Российской федерации все прививки проводятся на добровольной основе. Если у данных граждан есть какое-то свое ничем не подкрепленное решение не прививаться — это их право и их выбор», — сказала Авдонина.

Авдонина призвала антипрививочников «черпать знания не из желтой прессы, а из научных публикаций».

При этом Жаворонков отметил, что в население к возможности получить вакцину относится благоприятно.

«Вчера в нашей 21-й поликлинике провакцинировали пациентку 92 лет. Все прошло хорошо, состояние на данный момент удовлетворительное. Это лишнее свидетельство того, что процедура безопасна», — добавил он.

Ольга Плешкова