Минниханов обратил внимание Метшина на коммунальные проблемы в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание мэра Казани Ильсура Метшина на участившиеся коммунальные проблемы в столице РТ. На коллегии Минстроя РТ он отметил, что в этом году было много инцидентов во время отопительного сезона.

«То тепло, то вода, то труба… Ильсур Раисович, надо проанализировать эту ситуацию. Понятно, что мы оперативно реагируем, но на будущее это нам некий сигнал», — обратился глава республики к казанскому градоначальнику.