В татарстанских дворах, где провели благоустройство, повысилась стоимость жилья на 10%

Фото: скриншот трансляции коллегии

В рамках программы «Наш двор» команда градостроителей проектировала дворы с учетом безопасности — архитекторы продумывали дорогу детей в школу, учитывали, чтобы люди, выходя из подъезда, не попадали на проезжую часть. В рамках проекта также работают над сохранением озеленения, сообщила руководитель департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова на коллегии Минстроя РТ.

Она рассказала и об эффектах программы: во дворах, где провели благоустройство, повысилась стоимость квадратного метра жилья в среднем на 10%.

«Знаю, не всем нравится ваша работа, вы доказываете, цепляетесь. Двор — это каждый день, это настроение людей», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил о том, как начиналась работа по капремонту: «Научились же за это время, тысячу домов мы делаем. Работа во дворах требует некоего умения, некоей специфики. Мне кажется, за прошлый год получили огромный опыт. Венера, газуйте больше, не сбавляйте оборотов».

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год отремонтировали в три раза больше дворов, чем в Башкирии, — 1 091 против 380 дворов.