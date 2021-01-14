В Казани признали аварийными семь домов

В Казани признали аварийными семь домов. Соответствующие постановления исполкома были опубликованы в сборнике документов мэрии.

Сносу подлежат дома №50, №52, №56 по ул. Авангардной; дома №1/48 и №5 по ул. Модельной, а также дом №13 по ул. Колымской и дом №124 по ул. Приволжской.

Собственникам жилых помещений обеспечат снос аварийного дома в шестимесячный срок после утверждения постановлений и вывоз строительного мусора.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что закон о сносе аварийных и ветхих домов начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.