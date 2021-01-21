Казанская прокуратура организовала проверку по факту отравления троих детей угарным газом

Прокуратура Казани организовала проверку из-за отравления троих детей и их матери угарным газом в квартире на улице Солидарности.



Ведомство выяснит причины происшествия, проверит безопасность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, даст правовую оценку деятельности управляющей компании по ремонту газового оборудования и содержания вентиляционных каналов. Если нарушения будут выявлены, примут меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, женщина 1993 года рождения и ее трое детей 2014, 2016, 2020 годов рождения отравились угарным газом в двухкомнатной квартире. У них отравление средней степени тяжести.

Маргарита Головатенко