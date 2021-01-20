В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в квартире

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в двухкомнатной квартире. Инцидент произошел в одном из домов на улице Солидарности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 21:28. В результате пострадали женщина 1993 года рождения и три мальчика — 2014, 2016, 2020 годов рождения. У них отравление угарным газом средней степени тяжести. Причина происшествия уточняется.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее прокуратура начала проверку по факту отравления двоих детей 2009 и 2016 годов рождения угарным газом. Происшествие случилось ночью 18 января на проспекте Ибрагимова, 26а.



Татьяна Леухина