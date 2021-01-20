Ушел из жизни первый секретарь Казанского горкома КПСС

В Казани умер Геннадий Зерцалов, в конце 80-х занимавший пост первого секретаря Казанского горкома КПСС, а с 1990 по 1991 год — председателя Казанского городского Совета народных депутатов. Об этом рассказали в мэрии Казани.

Сообщается, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича и разделяет горечь невосполнимой утраты [...] Геннадий Иванович своим многолетним трудом внес огромный вклад в развитие Казани и всей республики», — говорится в сообщении исполкома.

Геннадий Зерцалов был награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «За трудовое отличие» (1974), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), медалью «За доблестный труд» (2010).



Ольга Плешкова