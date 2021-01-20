«Яндекс» снова прогнозирует 10-балльные пробки в Казани

Казань снова стоит в пробках, сейчас показатель составляет 8 баллов. И это не предел, по прогнозам «Яндекса», к вечеру пробки снова составят 10 баллов.

Движение затруднено на улицах Тукая, Лево-Булачной, Салимжанова, Тихомирнова, Татарстан, Карла Маркса. Серьезные пробки по обеим сторонам улиц на Гвардейской, Аделя Кутуя, Бухарской, Родины.

Также ДТП привели к затору на Мамадышском тракте, проспекте Ямашева, Адоратского, Фатыха Амирхана.

Ольга Плешкова