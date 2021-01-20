Анна Попова: «Мы научили население мыть руки. Это большое достижение»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии татарстанского управления ведомства в Казани назвала большим достижением то, что население научилось мыть руки.
Она отметила снижение в два раза заболеваемости острыми кишечными инфекциями в целом по РФ.
«Все научились мыть руки. Мы сейчас обсудили это с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым), что мы научили всех мыть руки. Это большое достижение прошедшего года, и люди стали меньше болеть», — отметила со смехом Попова.
Однако, по ее словам, остается проблема качества воды и воздуха.ОбществоВласть Татарстан
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