Анна Попова: «Мы научили население мыть руки. Это большое достижение»

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии татарстанского управления ведомства в Казани назвала большим достижением то, что население научилось мыть руки.

Она отметила снижение в два раза заболеваемости острыми кишечными инфекциями в целом по РФ.

«Все научились мыть руки. Мы сейчас обсудили это с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым), что мы научили всех мыть руки. Это большое достижение прошедшего года, и люди стали меньше болеть», — отметила со смехом Попова.

Однако, по ее словам, остается проблема качества воды и воздуха.