В Татарстане за присвоение денег осудили экс-главу одного из поселений Алькеевского района

Экс-главу Староматакского сельского поселения Алькеевского района РТ осудили за то, что он незаконно премировал себя на 15,3 тыс. рублей. Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Будучи главой поселения, он 17 декабря 2019 года, используя служебное положение, подписал распоряжение о премировании самого себя, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

61-летний житель села Старые Матаки полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 2 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане обвинение в незаконном премировании самой себя на 47 тыс. рублей предъявили экс-директору подростково-молодежного клуба Верхнеуслонского района РТ.



Татьяна Демина