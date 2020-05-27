В Татарстане директора подросткового клуба будут судить за премии самой себе

Фото: «Реальное время»

В Татарстане возбуждено уголовное дело против 53-летней бывшей директрисы МБУ «Подростково-молодежный клуб Верхнеуслонского муниципального района РТ». Ее подозревают в служебном пологе и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017—2018 годах она давала незаконные указания главному бухгалтеру клуба подготовить приказ о премировании работников. В этом списке оказывалась и она сама. В итоге ей незаконно были начислены более 47 тысяч рублей.

Женщина свою вину не признала. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что бывший директор школы-интерната для слабовидящих детей Венера Давлиева признала вину по 15 эпизодам нового уголовного дела о воспитателях-невидимках, виртуальных новогодних подарках и оплате спонсорских поставок еще и из бюджета.

