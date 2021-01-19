В Татарстане двое пожилых людей отравились угарным газом из-за неисправности дымохода в частном доме

Фото: МЧС по РТ

Из дома по улице Новая Слобода в деревне Ильинское Тетюшского района Татарстана с диагнозом «отравление угарным газом» в Тетюшскую ЦРБ госпитализировали мужчину и женщину 1950 года рождения.

Фото: МЧС по РТ

Вызов поступил 18 января в 21.19. Отравление произошло из-за неисправности печного дымохода в частном доме. Сейчас информация уточняется, сообщает МЧС по РТ.



Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани женщина и ее маленький сын отравились угарным газом в квартире в одном из домов по пр. Ибрагимова.

Маргарита Головатенко