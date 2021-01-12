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В Казани мать с ребенком отравились угарным газом в квартире — мальчика госпитализировали

23:58, 12.01.2021
В Казани мать с ребенком отравились угарным газом в квартире — мальчика госпитализировали
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани женщина и ее маленький сын отравились угарным газом в квартире в одном из домов по пр. Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня вечером. В результате пострадали 6-летней мальчик. Его госпитализировали в ДРКБ с диагнозом «отравление средней степени тяжести». Женщина с отравлением легкой степени тяжести отказалась от госпитализации. Причины случившегося уточняются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу в Казани госпитализировали трех человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом в квартире в одном из домов в Московском районе.

    Татьяна Леухина
    ПроисшествияОбщество Татарстан
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