В Казани мать с ребенком отравились угарным газом в квартире — мальчика госпитализировали

В Казани женщина и ее маленький сын отравились угарным газом в квартире в одном из домов по пр. Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня вечером. В результате пострадали 6-летней мальчик. Его госпитализировали в ДРКБ с диагнозом «отравление средней степени тяжести». Женщина с отравлением легкой степени тяжести отказалась от госпитализации. Причины случившегося уточняются.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу в Казани госпитализировали трех человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом в квартире в одном из домов в Московском районе.



Татьяна Леухина