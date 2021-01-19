В «Казанском Кремле» пройдут бесплатные экскурсии в честь дня рождения музея-заповедника

В «Казанском Кремле» в честь 27-летия музея-заповедника пройдут новые пешеходные экскурсии, розыгрыши и викторины. Посетители смогут воспользоваться скидками и посетить новогодние выставки.

В 17:00, 18:00, 19:00 в музеях «Казанского Кремля» пройдут бесплатные экскурсии при покупке входного билета в музей. В 18:00 для всех желающих проведут новую пешеходную экскурсию «На страже крепости». Записаться на нее можно по телефону +7(843)567-81-42.

Фото: realnoevremya.ru

Для посетителей музея естественной истории Татарстана будет проходить увлекательный квест с путеводителем по музею, а в 17:00 — покажут документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни».

В пятницу гости смогут посетить выставки, которые в ближайшее время закончат свою работу — это новогодняя выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь» в центре «Эрмитаж-Казань» и выставка «Когда зажигаются елки. Шедевры новогодней анимации России XX века» в выставочном зале «Манеж».

С 18 января в аккаунтах музеев «Казанского Кремля» в социальных сетях запущены розыгрыши, итоги которых подведут 22 января, сообщается на сайте мэрии Казани.



Татьяна Леухина