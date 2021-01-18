В Татарстане инспекторы ДПС заменили пробитое колесо автомобиля пожилой паре

В Лаишевском районе Татарстана инспекторы ДПС пришли на помощь пожилой паре, которая замерзала на трассе из-за поломки автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

На 22-м км дороги Казань — Оренбург инспекторы ДПС заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Возле автомобиля стояла пожилая пара. Водитель рассказал инспекторам, что во время движения автомобиль стало «уводить в сторону», оказалось, что у него повреждена шина. Самостоятельно заменить колесо пенсионер не мог из-за больной спины. Кроме того, на улице стоял тридцатиградусный мороз.

Инспекторы сами поменяли пробитое колесо на запасное. После этого пара смогла продолжить путь домой.



Ранее на дороге в Марий Эл застрял автобус «Москва — Казань» из-за нехватки топлива.



Ольга Плешкова