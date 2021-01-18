ВЦИОМ: в новогодние каникулы Казань посетили 2% из выезжавших в другие города россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрос ВЦИОМ показал, что 23% россиян в новогодние праздники посетили другие города. В числе самых популярных направлений названа Казань.

Среди тех, кто рискнул поехать в другой город в период пандемии, 2% выбрали столицу Татарстана, говорится в официальном телеграм-канале ВЦИОМа.

Также россияне выбирали Москву (7%), Санкт-Петербург (2%) и Калугу (2%).

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным центра, 61% россиян удовлетворены тем, как провели новогодние каникулы. Большинство опрошенных (76%) встретили 2021 год дома, а каждый десятый — в гостях (9%).

В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (23%) или парфюмерию и косметику (20%).