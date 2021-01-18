Пермская полиция задержала подозреваемых в убийстве нижнекамца

Фото: Максим Платонов (архив)

Нижнекамец убит в Перми в хостеле, куда он заселился 31 декабря. Полиция задержала подозреваемых, у которых нашли телефон жертвы.

Один из гостей хостела вызвал полицию, когда обнаружил в подъезде тело жертвы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. Мужчину отправили в больницу, но от многочисленных ножевых ран он скончался.

Полицейские опросили постояльцев и владельцев хостела. Они выяснили, что гость из Нижнекамска выпивал в номере с тремя неизвестными. Они ранили мужчину ножом, после чего ушли, забрав с собой телевизор.

Оперативники нашли такой же в одном из мест, где преступники могли сбыть краденое. После этого они нашли такси, на котором передвигались подозреваемые. Так удалось найти их самих.

Подозреваемые рассказали, что познакомились с нижнекамцем в одном из кафе, позже пошли к нему в номер, чтобы выпить еще. В какой-то момент произошла ссора, окончившаяся убийством.