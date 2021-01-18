Казань стала лидером по снижению цен на аренду квартир в 2020 году — аналитики

Фото: Максим Платонов (архив)

За 2020 год максимальное снижение ставок аренды квартир произошло в Казани, вычислили аналитики портала «Мир квартир». В столице Татарстана однокомнатные квартиры подешевели на 9,5%.

Аренда «двушек» опустилась в цене на 13%, а трехкомнатных — на 16,8%, передает ТАСС слова гендиректора портала Павла Луценко.

В пятерку городов с самой подешевевшей арендой также вошли Санкт-Петербург (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополь (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москва (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославль (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Луценко объяснил снижение арендных ставок оттоком рабочей силы из мегаполисов и переездом многих работников на окраины и за город.

Напомним, за последний месяц в Казани стоимость аренды жилья выросла на 2,7%, приблизившись к показателю 18 тыс. руб. в месяц. По данным агентства недвижимости «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в январе составила 17,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. рублей.