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Сын татарского композитора Назиба Жиганова передаст личный архив отца российскому музею музыки

19:15, 17.01.2021
Сын татарского композитора Назиба Жиганова передаст личный архив отца российскому музею музыки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сын татарского композитора, автора восьми опер Назиба Жиганова — Иван Жиганов — передаст материалы из личного архива отца Российскому национальному музею музыки. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Музей получит рукописи, дневники, рассказы, партитуры и письма, в том числе Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Генриха Литинского и других именитых композиторов.

Это нужно для внесения материалов в государственный каталог Музейного фонда России, что позволит отечественным и зарубежным специалистам получить широкий доступ к наследию композитора, передает ТАСС.

15 января в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Казанская консерватория отметила 110-летие Назиба Жиганова. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура
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