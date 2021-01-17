Сын татарского композитора Назиба Жиганова передаст личный архив отца российскому музею музыки

Сын татарского композитора, автора восьми опер Назиба Жиганова — Иван Жиганов — передаст материалы из личного архива отца Российскому национальному музею музыки. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Музей получит рукописи, дневники, рассказы, партитуры и письма, в том числе Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Генриха Литинского и других именитых композиторов.

Это нужно для внесения материалов в государственный каталог Музейного фонда России, что позволит отечественным и зарубежным специалистам получить широкий доступ к наследию композитора, передает ТАСС.

15 января в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Казанская консерватория отметила 110-летие Назиба Жиганова. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина