Синоптики предупредили татарстанцев о тумане завтра

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Так, завтра, 18 января, на территории Татарстана прогнозируется туман. В Казани он ожидается ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в понедельник в республику вернутся сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -23... -28˚, при прояснениях — до -33˚. Днем температура воздуха составит -18.. -23˚.



Татьяна Леухина