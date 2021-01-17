Синоптики предупредили татарстанцев о тумане завтра
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Так, завтра, 18 января, на территории Татарстана прогнозируется туман. В Казани он ожидается ночью и утром.
Кроме того, в понедельник в республику вернутся сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -23... -28˚, при прояснениях — до -33˚. Днем температура воздуха составит -18.. -23˚.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым