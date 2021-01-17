Татарстан вошел в десятку регионов по количеству резюме с упоминанием The Beatles

Фото: Wikimedia Commons

Татарстан занял восьмую строчку по количеству резюме с упоминанием культовой музыкальной группы The Beatles. Об этом сообщается в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter, проведенного к Всемирному дню The Beatles, который отмечают 16 января.

Всего на hh.ru нашлось более тысячи резюме с упоминанием известной группы (названия и/или имен участников) — чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Московской и Свердловской областей.

Среди профессиональной принадлежности лидируют «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи». Женщины о любви к The Beatles в резюме пишут немного чаще мужчин — 51%. В свою очередь, в вакансиях упоминания ливерпульской четверки встречаются крайне редко — обычно это связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату.

«Стоит отметить, что упоминание The Beatles в резюме не всегда связано с музыкальными пристрастиями соискателя, иногда это напрямую связано с профессиональной деятельностью — например, с организацией мероприятий или подготовкой текстов. Некоторые соискатели в резюме сообщают, что хотели бы работать с единомышленниками, например, один мужчина в разделе о себе написал: «Ищу работу в понимающем коллективе: The Beatles; Deep Purple; Pink Floyd», — отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.