В Татарстане для движения автобусов закрыли федеральную автодорогу М-7

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане с 18:30 временно ограничили движение автобусов по федеральной автодороге М-7 в связи с погодными условиями. Это коснулось следующих участков трассы:

км 735+683 — км 1169+336 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа,

-км 0+000 — км 28+916 подъезд к г. Ижевск и Пермь от трассы М-7 «Волга»,

км 10+910 — км 399+065 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан,

км 113+600 — км 126+298 А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга»,

км 0+000 — км 136+969 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области для движения автобусов, грузового транспорта и такси временно закрыт участок дороги на трассе М-5 «Урал» с км 1194+500 по км 1363+000. Ограничение будет действовать предварительно до двух часов ночи 17 января.



Ранее ГИБДД республики сообщило о введении ограничении на передвижение автобусов.

Татьяна Леухина