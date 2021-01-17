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Мужчина погиб на пожаре в Татарстане

09:42, 17.01.2021
Мужчина погиб на пожаре в Татарстане
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Этим утром в селе Верхняя Каменка Черемшанского района Татарстана загорелся жилой одноэтажный бревенчатый жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 06.54.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. Прибывшие силы МЧС ликвидировали горение в 08.20. Позже на пепелище было обнаружено тело мужчины 1957 г.р., сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану. Причины пожара еще предстоит установить. Среди возможных версий в МЧС называют:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • неосторожность при курении;
  • неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов;
  • нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Происшествия Татарстан
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