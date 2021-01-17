Казанцы пожаловались на водителей автобусов, проезжающих мимо остановки

В соцсетях казанцы пожаловались на водителей автобусов, которые не останавливались на остановке ради экономии времени.

Ситуация произошла на остановке «Ак Барс Арена» 15 января. На полосе-дублере, куда должны заезжать автобусы и где расположена остановка, из-за ДТП было затруднено движение. Чтобы не стоять в пробке, водители автобусов просто не заезжали на данную полосу. В результате стоящие на морозе люди не могли уехать.

«Пустые автобусы проезжали мимо, не заезжая на остановку «Ак Барс Арена». Водители просто экономили свое время, так как на полосе-дублере произошла авария и движение было затруднено. Им было плевать, что на остановке стояли люди, которые мерзли и ждали их», — негодует автор сообщения.

Напомним, что в пятницу пробки в Казани достигали 10 баллов.

Ольга Плешкова