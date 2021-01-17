Министр спорта РФ поддержал использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил инициативу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.



Ранее появилась информация, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года.



Ольга Плешкова