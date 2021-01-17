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Министр спорта РФ поддержал использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

03:22, 17.01.2021
Министр спорта РФ поддержал использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде
Фото: government.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил инициативу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

Ранее появилась информация, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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