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В Татарстане ведется подготовка к проведению Крещения — видео

20:59, 16.01.2021
В Татарстане ведется подготовка к проведению Крещения — видео
Фото: скриншот

В Татарстане ведется подготовка к безопасному проведению Крещения. Праздник состоится в ночь с 18-го на 19 января, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республике на крещенские купания будут подготовлены 124 купели. Окунуться смогут почти 30 тысяч человек.

В этом году купания будут организованы также с учетом мер по недопущению распространения коронавируса: у купели нужно будет соблюдать социальную дистанцию, на льду, рядом с прорубью не должно быть больше 20 человек.

Общество Татарстан
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