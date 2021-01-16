В Татарстане ведется подготовка к проведению Крещения — видео

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В Татарстане ведется подготовка к безопасному проведению Крещения. Праздник состоится в ночь с 18-го на 19 января, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республике на крещенские купания будут подготовлены 124 купели. Окунуться смогут почти 30 тысяч человек.



В этом году купания будут организованы также с учетом мер по недопущению распространения коронавируса: у купели нужно будет соблюдать социальную дистанцию, на льду, рядом с прорубью не должно быть больше 20 человек.