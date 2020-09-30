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В Татарстане стартуют примечетские курсы татарского языка

19:54, 30.09.2020 1
В Татарстане стартуют примечетские курсы татарского языка
Фото: dumrt.ru/

С завтрашнего дня в Татарстане запускаются примечетские курсы татарского языка. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Курсы охватят все города и большинство районных центров Татарстана. В Казани занятия пройдут в 45 казанских мечетей. Уроки татарского будут проводиться по методике и учебникам, изданные в ИД «Хузур». Программа направлена на изучение разговорного языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков.

Курсы проводятся бесплатно. При успешном завершении слушателям вручат сертификаты. Записаться можно до 1 октября (включительно), обратившись в мечети.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 100 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:06
    отличная инициатива.
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