В Татарстане стартуют примечетские курсы татарского языка

С завтрашнего дня в Татарстане запускаются примечетские курсы татарского языка. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Курсы охватят все города и большинство районных центров Татарстана. В Казани занятия пройдут в 45 казанских мечетей. Уроки татарского будут проводиться по методике и учебникам, изданные в ИД «Хузур». Программа направлена на изучение разговорного языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков.

Курсы проводятся бесплатно. При успешном завершении слушателям вручат сертификаты. Записаться можно до 1 октября (включительно), обратившись в мечети.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 100 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка.

