Гидрометцентр РТ: в Казани за сутки выпало 50% месячной нормы осадков

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки в Казани выпало 16 мм осадков, что составляет половину от месячной нормы. Высота снега в столице республики выросла на 8 см.

Она достигла 48 см, сообщают в Гидрометцентре РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В западных районах республики выпали осадки в количестве 11—22 мм, что соответствует 35—83% месячной нормы. Высота снега в западных районах увеличилась на 4—11 см и на утро 15 января составляет 34—59 см.

Напомним, что из-за снегопада вечером в четверг в Казани образовались 10-балльные пробки. Произошло несколько ДТП. Утром движение в городе также встало.

Евгений Калашников