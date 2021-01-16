Сегодня в Татарстане выявлено 98 новых случаев COVID-19

Сегодня в Татарстане выявлено 98 новых случаев COVID-19, из них 6 — завозные, 92 — контактные. В больницы госпитализированы 27 человек госпитализировано, 71 лечатся дома.

Среди заболевших девять детей. Десяти заразившимся от 18 до 30 лет. В категории от 30 до 50 лет числятся 26 пациентов. 18-ти заболевшим от 50 до 60 лет. От 60 до 70 лет 21-му пациенту, 11-ти — от 70 до 80 лет. Троим заразившимся от 80 до 90 лет.

realnoevremya.ru

Большинство заболевших выявлены в Казани (54). В челнах 24 пациента. Пятеро заразившихся в Верхнеуслонском район, по четыре — в Альметьевском, Нижнекамском районах. По двое в Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском районах. Единичные случаи в Актанышском, Кайбицком, Мамадышском, Тукаевском районах РТ

Таким образом, число в Татарстане выявлено 14 735 случаев COVID-19. Выздоровели д 11 200 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова