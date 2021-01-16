«Это норма». Квартальнов высказался о выходе «Ак Барса» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выход казанского клуба в плей-офф КХЛ по итогам игры с омским «Авангардом» (3:1). Рулевой казанцев не считает такой результат большим достижением.

«Это пока никакой не результат, просто нормальное явление для нашей команды. Впереди еще много матчей, может быть, это и приятный бонус, но не более того. Плей-офф — это хорошо, мы шли туда и сразу знаем, что туда попадем», — сказал Квартальнов.

Первым участником плей-офф 2021 становится 3-кратный обладатель Кубка Гагарина — @hcakbars! pic.twitter.com/hK1Oj3TGb5 — КХЛ (@khl) January 15, 2021

«Ак Барс» стал первым клубом КХЛ, который обеспечил себе участие в Кубке Гагарина в сезоне-2020/21. Такой результат был достигнут после победы дома над «Авангардом» (3:1).

Подробнее об итогах победной игры «Ак Барса» читайте в материале «Реального времени».