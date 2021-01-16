Исследование показало, что покупали казанцы в новогодние праздники чаще всего

В Казани в первые 10 дней нового года больше всего вырос спрос на воду, мороженое, яйца, хлеб и мандарины. Такие данные приводит сервис экспресс-доставки Самокат.

Также в топ-10 самых покупаемых продуктов у казанцев в новогодние праздники вошли газированные напитки, бананы, молоко, лапша быстрого приготовления и чипсы.

Фото: realnoevremya.ru

При этом спрос на мороженое увеличился в четыре раза по сравнению с началом декабря.

Максимальный рост спроса в новогодние праздники в Казани был зафиксирован 2 января. К концу новогодних праздников количество заказов увеличилось почти в два раза, сообщили в пресс-службе компании.

А в преддверии Нового года жители Татарстана чаще всего покупали в интернете детские игрушки и игры, товары для дома, портативную технику и товары для красоты и ухода за собой.

Татьяна Леухина